„Freiraum in einer bewusst gelebten Partnerschaft“

RANKINGS. Speziell für Großkanzleien scheint es immer wichtiger zu werden, bei mehr oder weniger seriösen „Rankings“ die Nase vorne zu haben. Wer etwas auf sich hält, will sich entweder als Kanzlei oder zumindest auf einem Fachgebiet möglichst weit oben sehen – in Auflistungen, deren Zustande- kommen nicht immer besonders transparent ist.

„Man ertrinkt ja in dem Material“

Als österreichischer Rechtsanwalt(sanwärter) sozialversicherungsrechtlich sicher unterwegs auf berufichen Reisen in der EU, im EWR und in der Schweiz

„Justiz sollte wieder im Mittelpunkt stehen“

Hockey SLAPP Stick

STEPHEN M. HARNIK ist Vertrauensanwalt der Republik Österreich in New York. Seine Kanzlei Harnik Law Firm berät und vertritt unter anderem österreichische Unternehmen in den USA. (www.harnik.com)

Vor knapp einem Monat erregte ein Nachruf auf Ray Jenkins, der am 24. Ok- tober im Alter von 89 Jahren verstorben ist, meine Aufmerksamkeit. Jenkins gelangte 1960 als 30-jähriger Redakteur des Alabama Journal mit Schwer- punkt auf Bürgerrechte zu einiger Berühmtheit.

Das europäische LKW-Kartell – ein Zwischenbericht

7 Millionen Kinder weltweit in Haft

STUDIE. Ende November präsentierte das Ludwig Boltzmann Institut für Men- schenrechte die „UN Global Study on Children Deprived of Liberty.“ Manfred Nowak, Leiter der UN-Studie, ruft auf, die Zahl der inhaftierten Kinder drastisch zu senken.

Der Boxer singt ein Lied

Contemporary Approaches to legal linguistics

FEEDBACK. Die kürzlich in Wien veranstaltete 1. Internationale Konferenz der Österreichischen Gesellschaft für Rechtslinguistik (ÖGRL) gab Einblick in die Vielfalt der Forschungsthemen einer jungen Wissenschaft.

Die Prozessfinanzierung im Rampenlicht

KMU Digital Förderung 2.0

ist Unternehmensberater, Autor und Lehrbeauftragter an der Westfälischen Hochschule im Fachbereich Wirtschaftsrecht. In anwalt aktuell gibt er regelmäßig

Die Schlange und das Kaninchen

BILLIGE HYPNOSE. Was man aus der Erziehung und aus Betrieben aller Art kennt, das funktioniert auch in der Politik mit gutem Erfolg: Management by Angst. Rainer Mausfeld, Professor für Wahrnehmungs- und

„Österreich und Deutschland wieder ein Stück näher“

Die „International Academy of Family Law – European Chapter“ lobt einen Preis von 1.000 Euro für den besten Autor und zwei Preise von 500 Euro für die Zweit­ und Drittgereihten aus. Der Preis wird anlässlich der Konferenz zur Einführung in das europäische Familienrecht in Kiew, Ukraine, die von Donnerstag, 19.03.2020 bis Freitag, 20.03.2020 stattfndet, übergeben werden. Die Ergebnisse werden in der Woche beginnend mit 25.02.2020 bekanntgegeben werden. Die Preisträger werden darüber hinaus noch einen Zuschuss von 500 Euro für Anreise und Unterkunft sowie eine kostenlose Registrierung für die Konferenz in Kiew erhalten.

mehr lesen